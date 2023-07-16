Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin konusu ne, oyuncuları kim? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:45

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:45

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin yönetmen koltuğunda Osman Fahir Seden oturuyor. Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Hürrem Erman'ın yapımcılığını yaptıpı Türk filmi 1975 yapımı. Peki, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filminin konusu ne? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filminin oyuncuları kim?

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİNİN KONUSU NE?

Zeki ile Metin iki arkadaştır. Bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiyeyi kazanırlar ama bilet arkadaşları Nuri'nin ceketinde kalmıştır. Nuri ceketi eskiciye satmıştır. İkinin bu ceketi aradıkları bir macera başlamıştır.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Perihan Savaş - Perihan

Fatma Belgen - Ayşe

Münir Özkul - Münir

Süleyman Turan - Tekel Nuri

Kenan Pars - Kenan Bey

Selçuk Özer - Teoman

Hulusi Kentmen - Hakim

Hikmet Taşdemir

Osman Alyanak - Halit Baba

Mürüvet Sim

Muharrem Gürses

Feridun Çölgeçen

Celal Yonat - Eskici Veysel

İhsan Gedik - Çilli Burhan

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi İstanbul'da çekildi.

BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.