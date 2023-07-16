Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin konusu ne, oyuncuları kim? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi nerede çekildi?
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin konusu ne? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin yönetmen koltuğunda Osman Fahir Seden oturuyor. Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin senaristliğini Ahmet Üstel üstleniyor. Hürrem Erman'ın yapımcılığını yaptıpı Türk filmi 1975 yapımı. Peki, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filminin konusu ne? Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? filminin oyuncuları kim?
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİNİN KONUSU NE?
Zeki ile Metin iki arkadaştır. Bir gün şans oyunu oynarlar ve büyük ikramiyeyi kazanırlar ama bilet arkadaşları Nuri'nin ceketinde kalmıştır. Nuri ceketi eskiciye satmıştır. İkinin bu ceketi aradıkları bir macera başlamıştır.
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Perihan Savaş - Perihan
Fatma Belgen - Ayşe
Münir Özkul - Münir
Süleyman Turan - Tekel Nuri
Kenan Pars - Kenan Bey
Selçuk Özer - Teoman
Hulusi Kentmen - Hakim
Hikmet Taşdemir
Osman Alyanak - Halit Baba
Mürüvet Sim
Muharrem Gürses
Feridun Çölgeçen
Celal Yonat - Eskici Veysel
İhsan Gedik - Çilli Burhan
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN NEREDE ÇEKİLDİ?
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi İstanbul'da çekildi.
BEŞ MİLYONCUK BORÇ VERİR MİSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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