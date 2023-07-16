Eski Evdeki Büyülü Saat filminin konusu ne? Eski Evdeki Büyülü Saat filminin oyuncuları kim?
Eski Evdeki Büyülü Saat (The House With a Clock in its Walls) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Eski Evdeki Büyülü Saat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Eski Evdeki Büyülü Saat filminin konusu ne? Eski Evdeki Büyülü Saat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Eski Evdeki Büyülü Saat filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Senaristliğini Eric Kripke üstleniyor. Peki, Eski Evdeki Büyülü Saat filminin konusu ne? Eski Evdeki Büyülü Saat filminin oyuncuları kim?
ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski Evdeki Büyülü Saat, gizemli amcasının yanına taşınması ile büyülü bir dünyaya adım atan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 10 yaşındaki Lewis Barnavelt, ailesinin ölümünün ardından gizemli amcası Jonathan’ın yanına Michigan’a gönderilir. Amcasını tanımaya çalışan Lewis, kısa sürede onun bir büyücü olduğunu keşfeder ve büyülü bir dünyaya adımını atar. Lewis de büyücülüğü öğrenmeye başlar ancak bu güç sadece iyi insanların elinde değildir. Kötü bir büyücü olan Isaac Izard, kıyametten sonra neler olacağını merak etmektedir. Bunun için de kıyamete neden olmak ister. Lewis, Isaac Izard’ın bu isteğini öğrenmiştir. Isaac, amacını gerçekleştirmek için kara büyülü bir saat yapar. Saat var olduğu sürece ilerleyecek ve kıyamet gününe gün sayacaktır. Saati Jonathan’ın evine saklayan Isaac, zaman dolmadan önce ölür. Lewis ve amcası Jonathan zaman dolmadan ve saat Isaac’ın karısı Selena’nın eline geçmeden onu bulmak zorundadır.
ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jack Black - Jonathan Barnavelt
Eli Roth - Comrade Ivan
Cate Blanchett - Florence Zimmerman
Owen Vaccaro - Lewis Barnavelt
Kyle MacLachlan - Isaac Izard
Sunny Suljic - Tarby Corrigan
Vanessa Anne Williams - Rose Rita Pottinger
Perla Middleton - Öğretmen
Braxton Bjerken - Woody Mingo
Sandy Givelber - Kate
Demetri Landell
Van Marten
Renee Elise Goldsberry - Bayan Barnavelt
Ellen Brill
Colleen Camp - Bayan Hanchett
Dylan Gage - Küçük Çocuk
De'Jon Watts - Clark
Christian Calloway - Azazel
Ricky Muse - Otobüs şoförü
Aaron Beelner
Charles Green
Alli Beckman - Asistan
Harrison Goytia - Basketbolcu
Jalyn Hall - Devin
Vanessa Williams
Minami Takayama
Jiro Sato
Rica Matsumoto
Akiko Yajima
Emily Brobst
Anna Chuancheun - Dr. Zhang Chan
Trinity L Beals
ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Eski Evdeki Büyülü Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine büyük zam
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı!
- 'Ülkeyi terk etti' iddiası...
- AKP sözlerini çabuk unuttu
- Japon mitolojisine göre 'yaklaşan felaketin' habercisi