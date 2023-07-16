Yayınlanma: 16.07.2023 - 11:16

Güncelleme: 16.07.2023 - 11:16

Eski Evdeki Büyülü Saat filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Senaristliğini Eric Kripke üstleniyor. Peki, Eski Evdeki Büyülü Saat filminin konusu ne? Eski Evdeki Büyülü Saat filminin oyuncuları kim?

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski Evdeki Büyülü Saat, gizemli amcasının yanına taşınması ile büyülü bir dünyaya adım atan bir çocuğun hikayesini konu ediyor. 10 yaşındaki Lewis Barnavelt, ailesinin ölümünün ardından gizemli amcası Jonathan’ın yanına Michigan’a gönderilir. Amcasını tanımaya çalışan Lewis, kısa sürede onun bir büyücü olduğunu keşfeder ve büyülü bir dünyaya adımını atar. Lewis de büyücülüğü öğrenmeye başlar ancak bu güç sadece iyi insanların elinde değildir. Kötü bir büyücü olan Isaac Izard, kıyametten sonra neler olacağını merak etmektedir. Bunun için de kıyamete neden olmak ister. Lewis, Isaac Izard’ın bu isteğini öğrenmiştir. Isaac, amacını gerçekleştirmek için kara büyülü bir saat yapar. Saat var olduğu sürece ilerleyecek ve kıyamet gününe gün sayacaktır. Saati Jonathan’ın evine saklayan Isaac, zaman dolmadan önce ölür. Lewis ve amcası Jonathan zaman dolmadan ve saat Isaac’ın karısı Selena’nın eline geçmeden onu bulmak zorundadır.

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Black - Jonathan Barnavelt

Eli Roth - Comrade Ivan

Cate Blanchett - Florence Zimmerman

Owen Vaccaro - Lewis Barnavelt

Kyle MacLachlan - Isaac Izard

Sunny Suljic - Tarby Corrigan

Vanessa Anne Williams - Rose Rita Pottinger

Perla Middleton - Öğretmen

Braxton Bjerken - Woody Mingo

Sandy Givelber - Kate

Demetri Landell

Van Marten

Renee Elise Goldsberry - Bayan Barnavelt

Ellen Brill

Colleen Camp - Bayan Hanchett

Dylan Gage - Küçük Çocuk

De'Jon Watts - Clark

Christian Calloway - Azazel

Ricky Muse - Otobüs şoförü

Aaron Beelner

Charles Green

Alli Beckman - Asistan

Harrison Goytia - Basketbolcu

Jalyn Hall - Devin

Vanessa Williams

Minami Takayama

Jiro Sato

Rica Matsumoto

Akiko Yajima

Emily Brobst

Anna Chuancheun - Dr. Zhang Chan

Trinity L Beals

ESKİ EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Eski Evdeki Büyülü Saat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.