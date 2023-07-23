Transformers: Kayıp Çağ filminin konusu ne? Transformers: Kayıp Çağ filminin oyuncuları kim?
Transformers: Kayıp Çağ (Transformers: Age Of Extinction) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Transformers: Kayıp Çağ filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Transformers: Kayıp Çağ filminin konusu ne? Transformers: Kayıp Çağ filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Transformers: Kayıp Çağ filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Senaristliğini Ehren Kruger üstleniyor. Peki, Transformers: Kayıp Çağ filminin konusu ne? Transformers: Kayıp Çağ filminin oyuncuları kim?
TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...
TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Stanley Tucci
Nicola Peltz
Jack Reynor
T.J. Miller
Sophia Myles
Kelsey Grammer
Bingbing Li
Geng Han
Ron Shedd
Thomas Lennon
Titus Welliver
Abigail Klein
Cleo King
Victoria Summer
Melanie Specht
Michael Wong
Kristin Miller White
Dan Latham
Aaron Lee Wright
Heather Danner
Dayl Johns
Saúl Salcedo-Frausto
Glenn Keogh
Candice Zhao
Travis Wong
Layla Cushman
TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Transformers: Kayıp Çağ filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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