Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:07

Güncelleme: 23.07.2023 - 13:07

Transformers: Kayıp Çağ filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Senaristliğini Ehren Kruger üstleniyor. Peki, Transformers: Kayıp Çağ filminin konusu ne? Transformers: Kayıp Çağ filminin oyuncuları kim?

TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Autobot ve Decepticon'lar arasında yaşanan son savaşın ardından dört yıl geçer. Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA'de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas'ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime'dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime'dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime'ı Chicago'ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır...

TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Stanley Tucci

Nicola Peltz

Jack Reynor

T.J. Miller

Sophia Myles

Kelsey Grammer

Bingbing Li

Geng Han

Ron Shedd

Thomas Lennon

Titus Welliver

Abigail Klein

Cleo King

Victoria Summer

Melanie Specht

Michael Wong

Kristin Miller White

Dan Latham

Aaron Lee Wright

Heather Danner

Dayl Johns

Saúl Salcedo-Frausto

Glenn Keogh

Candice Zhao

Travis Wong

Layla Cushman

TRANSFORMES: KAYIP ÇAĞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Transformers: Kayıp Çağ filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.