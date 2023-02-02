TRT1 iddialı dizi için kararını verdi! Final yapıyor iddiası vardı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 18:24

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:24

TRT1 dizileri arasında yer alan ''Yürek Çıkmazı'' için yeni bir karar alındı. Buna göre dizi bazı transferler gerçekleştirecek.

Yürek Çıkmazı nefes kesen hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gold Film’in ilgiyle izlenen dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katılacak.



Sektörün değerli isimlerinden Selen Öztürk, Serdar Gözelekli’in yönettiği TRT’nin dizisinin ekibine dahil oldu.

HANGİ KARAKTERE HAYAT VERECEK?

Selen Öztürk diziye Kader rolüyle dahil olacak ve Yılmaz’la (Mesut Akusta) karşılaşıp ailenin hayatına dahil olacak.

Öte yandan gelen bilgilere göre diziyle ilgili yeni bir karar daha alındı.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Yürek Çıkmazı, haziran ayında sezon finali yapacak. Eylül ayında tekrar başlayacak dizinin kadrosunda yeni isimlerde yer alacak. Bu kapsamda şimdiden oyuncu seçimleri başlamış durumda..

Yürek Çıkmazı, Gold Film imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir.



Dizi şimdiye dek 13 bölüm yayınlandı.

REYTİNGLER BEKLENENİN ALTINDA KALMIŞTI

Yürek Çıkmazı dizisinin reytingleri beklenenin altında kalınca final iddiaları gündeme gelmişti. Ancak TRT1 yönetiminin diziye gelecek sezona kadar şans verdiği konuşuluyor.