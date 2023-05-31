TRT1'den beklenmedik karar! Seyircileri yıktılar... O dizi final yapıyor

Yayınlanma: 31.05.2023 - 00:25

Güncelleme: 31.05.2023 - 00:25

TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi final yapacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi final yapacak. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin finaliyle ilgili bilgiler kanal yönetimi tarafından da yalanlanmadı.

Barış Arduç'un iddialı projeye neden veda ettiği bilinmiyor.

Birsen Altuntaş tarafından yayımlanan haberde; Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin finaliyle ilgili detaylar da paylaşıldı.

Barış Arduç'un ayrılık kararından sonra Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kaderi belli oldu.

Barış Arduç devam etmesi planlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ayrılma kararı almış, bu durumun dizinin kaderini nasıl etkileyeceği merak konusu olmuştu. Karar çıktı ve Emre Konuk bugün ekibe dizinin final yapacağını bildirdi. Fenomen dizi 61. bölümde veda ediyor.

Gelecek sezon devam etmesi planlanan diziye final kararı verilmesi seyircileri de çileden çıkardı.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu ise Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizi, 2020-2021 yılları arasında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin tarih olarak öncesini anlatsa da, devamı niteliğindedir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Sultan Alparslan'ın hayatını ele almaktadır.



TRT1'in diziye final kararı vermesinin seçim sonrasına gelmesi ise dikkat çekti.