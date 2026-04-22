Truman Show filminin yönetmen koltuğunda Peter Weir oturuyor. Filmin senaristliğini Andrew Niccol üstleniyor. Peki, Truman Show filminin konusu ne? Truman Show filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TRUMAN SHOW FİLMİNİN KONUSU NE?

Truman Show, kusursuz ve mutlu görünen bir dünyada yaşayan Truman'ın, yaşadığı hayatın gerçekliğini sorgulamasına yol açan gizemli olayları anlatıyor. Her şeyin kusursuz göründüğü, insanların mutlu ve sorunsuz yaşadığı bir adada hayat sürülmektedir. Truman da bu düzenin içindeki sıradan bir adamdır; sevgi dolu bir evliliği ve huzurlu bir yaşamı vardır. Ancak öldüğünü sandığı babasını sokakta görmesiyle kusursuz düzen çatlamaya başlar. Bu beklenmedik karşılaşmanın ardından yaşanan tuhaf olaylar, Truman'ı çevresindeki dünyanın gerçekliğini sorgulamaya iter. Zamanla, yaşadığı hayatın göründüğü kadar masum ve gerçek olup olmadığını anlamak için gerçeğin peşine düşer.

TRUMAN SHOW FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jim Carrey

Ed Harris

Laura Linney

Noah Emmerich

Natascha McElhone

TRUMAN SHOW FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Truman Show filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.