Ip Man: Kung Fu Ustası filmi konusu nedir? Ip Man: Kung Fu Ustası filmi oyuncuları kimler?
Ip Man: Kung Fu Ustası (Ip Man: Kung Fu Master) filmi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Ip Man: Kung Fu Ustası filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Ip Man: Kung Fu Ustası filmi konusu nedir? Ip Man: Kung Fu Ustası filmi oyuncuları kimler?
Ip Man: Kung Fu Ustası (Ip Man: Kung Fu Master) filminin yönetmen koltuğunda Liming Li otururken filmin senaryosunu Liming Li ve Qingshui Shi kaleme aldı. Filmseverler, Ip Man: Kung Fu Ustası filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki, Ip Man: Kung Fu Ustası filmi konusu nedir? Ip Man: Kung Fu Ustası filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Ip Man: Kung Fu Ustası, Ip Man’ın Foshan’da polis olduğu döneme odaklanıyor. Polis olarak görev yaptığı dönem Ip Man, bir çete liderini tutuklar. Ancak çete liderinin gizemli bir şekilde ölmesinin üzerine Ip Man cinayetle suçlanır. Bu durumun ardından gangsterin kızı babasının intikamını almak için harekete geçer. Polis gücünden ayrılmak zorunda kalan Ip Man bu sırada, yakında Japon ordusunun Guangzhou'ya gelişiyle de mücadele etmek zorunda kalır.
IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dennis To - Ip Man
Yuan Li Ruoxin - Qing Chuan
Tong Xiaohu - Director Yuan
Yue Dongfeng - Qiao Wu
Chang Qinyuan - Cheung Wing-sing
Zhao Xiaoguang - Sasaki-Zuo
Ren Yu - Tokugawa
Li Rizhu - Ribby
Michael Wong - San Ye
IP MAN: KUNG FU USTASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ip Man: Kung Fu Ustası filmi IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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