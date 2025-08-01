Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 1 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1.08.2025 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 1 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

1 Ağustos Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ağustos Cuma tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

13:00 - Uzak Şehir

16:00 - Aşk-ı Memnu

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Pi'nin Yaşamı

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:08 – İstiklal Marşı

06:10 - Ege'nin Hamsisi

08:30 – Kod Adı Kırlangıç

09:55 - Kendi Düşen Ağlamaz

13:00 – Seksenler

14:25 – Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Kurt Ve Aslan"

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Siyah Kalp

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber

20:00 – Görümce

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – Menajerimi Ara

09:00 – Ada Masalı

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk

16:15 – Erkenci Kuş (tekrar)

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Şansımı Seveyim

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Orman Çocuğu

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 - Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 - Gazete Magazin Yaz

13:00 - Yaparsın Bilirim

16:00 - MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber

20:00 – Aşk Oluversin Gari

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi