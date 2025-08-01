TV yayın akışı 1 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Ağustos Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Ağustos Cuma tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Uzak Şehir
16:00 - Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Pi'nin Yaşamı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:08 – İstiklal Marşı
06:10 - Ege'nin Hamsisi
08:30 – Kod Adı Kırlangıç
09:55 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 – Seksenler
14:25 – Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Kurt Ve Aslan"
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Görümce
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş (tekrar)
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Erkek Güzeli Sefil Bilo
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Şansımı Seveyim
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Orman Çocuğu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 - Gazete Magazin Yaz
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Aşk Oluversin Gari