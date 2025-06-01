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TV yayın akışı 1 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 1 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1.06.2025 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 1 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Pazar günü tv yayın akışı...

1 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Pazar tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Deli Deli Küpeli 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Japon İşi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.30 Bahar

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.10 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin

14.15 İşte Benim Stilim

20.00 Survivor All Star-Gönüllüler

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet 

16.15 Çift Kişilik Oda

20.00 Deli Deli Küpeli

KANAL D YAYIN AKIŞI

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Kara Murat Fatih’in Fedaisi

16.30 Eşref Rüya

20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

12:10 Kuruluş Osman

15:30 Can Borcu

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

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