TV yayın akışı 1 Haziran Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Haziran Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Haziran Pazar tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Deli Deli Küpeli 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Çok Güzel Hareketler 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Japon İşi
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Köşeyi Dönen Adam
14.30 Bahar
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.10 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin
14.15 İşte Benim Stilim
20.00 Survivor All Star-Gönüllüler
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Leyla: Hayat… Aşk…Adalet
16.15 Çift Kişilik Oda
20.00 Deli Deli Küpeli
KANAL D YAYIN AKIŞI
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Kara Murat Fatih’in Fedaisi
16.30 Eşref Rüya
20.00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
12:10 Kuruluş Osman
15:30 Can Borcu
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?