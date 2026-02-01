Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 1 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1.02.2026 10:08:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 A.B.İ

15.20 Kuruluş Orhan

17.10 Svaşçı Prenses  

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Sahtekarlar

15.45 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.15 Rüya Gibi

08.00 Yasak Aşk

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Rüya Gibi

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Oh Olsun  

21.45 Hareket Sekiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.20 Ege’nin Hamsisi

08.30 Taşacak Bu Deniz

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.00 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

