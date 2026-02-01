TV yayın akışı 1 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

1 Şubat akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Şubat yayın akışı..
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 A.B.İ
15.20 Kuruluş Orhan
17.10 Svaşçı Prenses
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.30 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Sahtekarlar
15.45 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.15 Rüya Gibi
08.00 Yasak Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Rüya Gibi
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Oh Olsun
21.45 Hareket Sekiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.20 Ege’nin Hamsisi
08.30 Taşacak Bu Deniz
11.45 Enine Boyuna
13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.00 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler