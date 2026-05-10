TV yayın akışı 10 Mayıs Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

10.05.2026 09:16:00
Haber Merkezi
10 Mayıs 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 10 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 10 Mayıs Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 GöreviFlora ile Ulysses

14.40 Üç Silahsorler: D’artagnan

16.20 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar  

23.15 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Yeraltı

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Daha İyi Bir Yarın

22.00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

08.00 Anneler ve Kızları

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İnatçı

14.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2

22.30 Cici Babam

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

08.00 Çirkin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.55 Beni Böyle Sev

09.10 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

