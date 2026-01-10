TV yayın akışı 10 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ocak yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Arda’nın Mutfağı
16:15 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
23:15 Uzak Şehir (Tekrar)
02:00 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Hayallerinin Peşinde
13:15 Gönül Dağı (Tekrar)
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 TRT Ana Haber
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
04:10 Taşacak Bu Deniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
15:45 Kalpazan (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
00:15 Sandık Kokusu (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye (Tekrar)
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Tülin Şahin ile Moda
11:00 Sahane Hayatım (Tekrar)
13:30 Yalı Çapkını (Tekrar)
16:15 Yerli Sinema
19:00 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema: Görevimiz Tehlike
23:30 İstanbullu Gelin (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet (Tekrar)
16:30 Kızıl Goncalar (Tekrar)
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani (Yeni Bölüm)
00:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)