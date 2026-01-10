TV yayın akışı 10 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Ocak günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda’nın Mutfağı

16:15 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

23:15 Uzak Şehir (Tekrar)

02:00 Poyraz Karayel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Hayallerinin Peşinde

13:15 Gönül Dağı (Tekrar)

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

04:10 Taşacak Bu Deniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

15:45 Kalpazan (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

00:15 Sandık Kokusu (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye (Tekrar)

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Tülin Şahin ile Moda

11:00 Sahane Hayatım (Tekrar)

13:30 Yalı Çapkını (Tekrar)

16:15 Yerli Sinema

19:00 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema: Görevimiz Tehlike

23:30 İstanbullu Gelin (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet (Tekrar)

16:30 Kızıl Goncalar (Tekrar)

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani (Yeni Bölüm)

00:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

