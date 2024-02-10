TV yayın akışı 10 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:19

Güncelleme: 10.02.2024 - 10:19

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Beni Böyle Sev

09:00 Kod Adı Kırlangıç

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:40 Bir Sevdadır

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Bir Sevdadır

04:00 Hayallerinin Peşinde

05:00 Son Toplayıcılar

05:30 Kapanış

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Safir

13:10 Ateş Kuşları

16:10 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)

02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:30 Yeter

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yerli Dizi Tekrarı

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Yerli Dizi Tekrarı

12:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:00 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

22:30 Yerli Dizi Tekrarı

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)

05:00 Söz

06:15 Ah Nerede? (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

22:30 Meteor Kıyamaeti (Yabancı Sinema)

01:15 Meteor Kıyameti (Yabancı Sinema)

02:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)

15:15 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Kopuk

14:30 Gaddar

15:45 Kızıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

23:15 Kirli Sepeti

02:00 Kızıl Goncalar

04:45 Adım Farah

06:15 Ruhun Duymaz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak