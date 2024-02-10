TV yayın akışı 10 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 10 Şubat Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 10 Şubat Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Beni Böyle Sev
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:40 Bir Sevdadır
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Bir Sevdadır
04:00 Hayallerinin Peşinde
05:00 Son Toplayıcılar
05:30 Kapanış
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Safir
13:10 Ateş Kuşları
16:10 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Uzaydan Gelen Fırtına (Yabancı Sinema)
02:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:30 Yeter
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yerli Dizi Tekrarı
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Yerli Dizi Tekrarı
12:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
22:30 Yerli Dizi Tekrarı
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:00 Abigail: Sınırların Ötesinde (Yabancı Sinema)
05:00 Söz
06:15 Ah Nerede? (Yerli Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
22:30 Meteor Kıyamaeti (Yabancı Sinema)
01:15 Meteor Kıyameti (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat (Yerli Sinema)
15:15 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Kopuk
14:30 Gaddar
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
23:15 Kirli Sepeti
02:00 Kızıl Goncalar
04:45 Adım Farah
06:15 Ruhun Duymaz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'