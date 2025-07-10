TV yayın akışı 10 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10 Temmuz Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Temmuz Perşembe tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Turnike
22:30 Password
00:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:00 İlk Buluşma
01:15 Aşk Mantık İntikam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Şaşkın Damat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Bittin Sen
23:30 Bittin Sen
01:00 Son Hıçkırık
TRT YAYIN AKIŞI
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Armageddon
22:45 Kaya
01:05 Kim Gitsin
TV 8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Aile Saadeti