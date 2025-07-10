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TV yayın akışı 10 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 10 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

10.07.2025 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 10 Temmuz Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Temmuz Perşembe günü tv yayın akışı...

10 Temmuz Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 10 Temmuz Perşembe tv yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

22:30 Password

00:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

23:00 İlk Buluşma

01:15 Aşk Mantık İntikam

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Şaşkın Damat

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22:00 Bittin Sen

23:30 Bittin Sen

01:00 Son Hıçkırık

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TRT YAYIN AKIŞI

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:10 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Armageddon

22:45 Kaya

01:05 Kim Gitsin

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TV 8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

10:00 MasterChef Türkiye

15:30 İşte Benim Stilim

20:00 MasterChef Türkiye

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:30 Bir Gece Masalı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Aile Saadeti

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