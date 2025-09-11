Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 11 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 11 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

11.09.2025 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 11 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...

11 Eylül Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül Perşembe tv yayın akışı...

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Aşk-ı Memnu

23:30 - Eşref Rüya

01:30 - Uzay Tehdidi

03:00 Poyraz Karayel

05:00 - Kuzey Güney

Image

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:40 - Kara Tahta

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

15:50 - Teşkilat

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı

22:30 - Ölü Ozanlar Derneği 

01:05 - Karayip Korsanları : Salazar'ın İntikamı

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Güzel Günler

08:00 - Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Veliaht

22:15 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – En Güzel Bölüm

17:30 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı

22:30 – Yerli Dizi Tekrarı

01:00 - Baba Ocağı

Image

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kim Milyoner Olmak İster

00:20 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

Image

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 - Gel Konuşalım

11:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

Image

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kalender Pide

01:00 - İlk Buluşma

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?