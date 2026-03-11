TV yayın akışı 11 Mart Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.03.2026 09:25:00
Haber Merkezi
11 Mart 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 11 Mart Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 11 Mart Çarşamba yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte, bugünkü program rehberi...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

18.40 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar  

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.20 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yeraltı

23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Şendul Şaban

22.15 İftarlık Gazoz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Sefirin Kızı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Terli Dizi Tekrarı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.65 Kalk Gidelim 

08.40 Adını Sen Koy

10.00 Kur’an’ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.15 Vefa Sultan

15.30 Kur’an’ın Mesajı

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.00 Ana Haber

20.00 Taşacak Bu Deniz

23.35 Vefa Sultan

TV8 YAYIN AKIŞI

06.30 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

