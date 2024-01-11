TV yayın akışı 11 Ocak Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Ocak Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yaşamak Güzel Şey
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Vizontele Tuuba
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Aşka Düşman
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Regaib Kandili Özel
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kara
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kara
22:15 Kara
00:45 Sandık Kokusu
03:15 Aile
05:30 Kara
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Regaip Kandili Özel
01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04:05 Mutfak Bahane
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Güneşi Beklerken
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
22:15 Yaşamak Güzel Şey (Yerli Sinema)
00:15 M. Fatih Çıtlak İle Regaib Kandili Özel
01:45 Hafız Yusuf Efendi
03:15 Gelinim Mutfakta
05:15 Afili Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
22:30 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
00:30 Sakla Beni
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor 2024
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Aşka Düşman
00:15 Aşka Düşman
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:15 İncir Ağacı
06:40 Benim Adım Melek
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:40 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Regaib Kandili Özel
22:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
01:00 Rüya Makamı (Yerli Sinema)
02:20 Diriliş Ertuğrul
04:30 Seksenler
05:40 Kapanış
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Fatih Savaş İle Regaib Kandili Özel
03:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
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