Ters Köşelerden Başınız Dönecek: Sonunu tahmin edemeyeceğiniz 10 dedektif filmi
Film izlerken durağan ve dramatik sinemalardan hoşlanmayanlar, sonunun ne olacağını film boyunca merak etmek ister. Filmi izlerken ters köşelerden başınızı döndürecek sonunu tahmin edemeyeceğiniz 10 filmi sizin için seçtik.
CHİNATOWN
Chinatown, Roman Polanski'nin yönettiği,senaryosu Robert Towne'a ait olan , başrollerinde Jack Nicholson ve Faye Dunaway'in yer aldığı , 1974 yapımı Amerikan neo-noir gizem drama filmidir . Film, 20. yüzyılın başında Güney Kaliforniya sularıyla ilgili bir dizi anlaşmazlık olan ve Los Angeles çıkarlarının Owens Vadisi'ndeki su haklarını güvence altına aldığı Kaliforniya su savaşlarından ilham aldı.
HAPPY DEATH DAY
Sıradan bir hayat yaşayan üniversite öğrencisi Tree'nin hayatı, maskeli bir katil tarafından şaşırtıcı bir şekilde değişir. Katil tarafından korkunç bir şekilde öldürülen Tree, mucizevi bir şekilde hiç yaşanmamış gibi aynı günün sabahına uyanır. Öldürüldüğü günün tüm detaylarını ve korkunç sonununu tekrar tekrar yaşamaya başlar. Ta ki katillinin kimliğini ortaya çıkarana kadar.
KİSS KİSS BANG BANG
Harry’nin asıl işi hırsızlıktır. Ancak hesapta olmayan olaylar aracılığı ile bir anda kendisini oyunculukla ilgili bir elemelerde bulur. Rol dedektifliktir. Sonra başarılı olmaya aklına koyar ve ciddi bir biçimde oyunculuk öğrenmeye başlar. Rastlantı bu ya okul arkadaşı Harmony ile derslerde karşılaşır. Ancak Harry bunca zaman sonra onu etkilemekten vazgeçmek niyetinde değildir. Kahraman ayaklarında kendini öne sürer. Ancak ne yazık ki durum pek göründüğü gibi değildir zira bu rol her an gerçeğe dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Cehennem Silahı ile alıştığımız Shane Black bu defa yönetmenliğe soyunmuş.
KNİVES OUT
Knives Out, ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc, tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Dedektif, araştırmasını ilerlettikçe, saklı kalan birçok gerçek ortaya çıkar.
MURDER MYSTYR
Murder Mystery, evliliklerini canlandırmak için tatile çıkmayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediyor. New York’da yaşayan bir polis ve karısı, evliliklerinde sönen ateşi yeniden canlandırmak için Avrupa’ya tatile gitmeyi planlar. Çift, adamın işi dolayısıyla sürekli ertelemek zorunda kaldıkları tatile sonunda çıkacak olmanın heyecanı içerisindedir. Her şeyi geride bırakıp Avrupa’ya giden çift, bir gün dost canlısı bir milyarderin yatında yaptığı bir partiye davet edilir. Ancak çiftin tatilleri, kendilerine gelen bu teklifi kabul etmeleriyle kabusa döner. Partide, yaşlı milyarderin öldürülmesi her şeyi alt üst eder. Üstelik çift cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilmektedir. Polis ve eşi, kendilerini bu işten kurtarmak için vakit kaybetmeden cinayeti kimin işlediğini bulmak zorundadır.
THE BIG LEBOWSKI
The Big Lebowski, muhtemelen Coenlerin kendine has filmografilerinin içerisinde bile ayrı bir yere ve öneme sahip olarak değerlendiriliyor. Bir karışıklık bazen umulmadık olaylara sebep olabilir. Kaldı ki işin içinde para varsa olaya dahil olacak bir sürü insan da çıkar. Jeff Lebowski böyle bir meselenin orta yerinde kalır. Kendisi bir milyoner ile karıştırılır. Milyonerin karısına ait borçlar ödenmemiştir ve bundan sebep kahramanımız gangsterlerden dayak yer ve çok değerli halısı zarar görür. Lebowski, ortadaki bu yanlış anlaşılmayı çözmek zorundadır. Adaşı olan milyonerin malikânesine giderek konuşmak ister.
SHERLOCK HOLMES
Kadın izleyicilerin birçoğunun iki favori aktörü Jude Law ve Robert Downey Jr, eşine az rastlanır bir uyumla, beyazperde'de Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'ün yeni versiyonuna hayat veriyorlar. Bu dinamik yeni uyarlamada, Holmes ve cesur ortağı Watson, birbirinden tehlikeli maceralara gözlerini karartıp dalıyorlar. Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes, bu serüvende ülkesini tahrip edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşmak zorundadır. Robert Downey Jr. , efsanevi dedektif Sherlock Holmes'ü daha önce benzeri görülmemiş bir yorumla canlandırıyor. Jude Law ise doktor ve bir savaş gazisi olan, Holmes'ün kadim dostu, güvenilir çalışma arkadaşı Watson rolünde karşımıza çıkıyor.
THE OTHER GUYS
Polis teşkilatlarında iki ayrı kuvvet arasında hep süregelen bir rekabet, hırs ve kıskançlık konusu vardır. Büro işlerinde çalışanlar cadde ve alan çalışması yapan meslekdaşlarını çekemezken, sahadakiler de ofiste sekreterya işleriyle uğraşan polisleri hor görürler. İşte New York’ta çalışan polis dedektifleri Allen Gamble (Will Ferrell) ve Terry Hoitz (Mark Wahlberg) kağıt işlerinden ve boş geçen günlerden sıkılan iki arkadaştır. Kıskanılan polis memurları Highsmith’e (Samuel L. Jackson) ve Danson’a (Dwayne Johnson) katlanamayan kahramanlarımız yaptıkları işe biraz heyecan katmak için bir plan yaparlar. Fakat işler umdukları gibi gitmez.
THE LOVEBIRDS
Ayrılmanın eşiğinde olan bir çift, kendilerini bir anda gizemli bir cinayet vakasının içerisinde bulur. Adlarını temizlemeye ve olayı çözmeye çalışan çift, bu süreçte kendilerini ve ilişkilerini nasıl kurtaracaklarını bulmaları gerekmektedir. Michael Showalter’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda Kumail Nanjiani, Issa Rae, Jim Iyke, Stella Damasus, Joseph Benjamin, Felix Omozusi gibi isimler yer alıyor.
FARGO
Fargo, borçlarını ödeyebilmek için karısını kaçıran bir adamın hikayesini anlatıyor. Jerry Lundegaard borçları olan bir sahtekârdır. İhtiyaç duyduğu meblağda parayı acilen edinmeli ve borçlarını temizlemelidir. Karısının babası oldukça zengin bir adamdır; ancak gamsız bir sahtekar olan Jerry’ye yardım etmesi imkansız gibi görünmektedir. Jerry’nin aklına şeytani bir fikir gelir. Jerry, karısını kaçırmak ve kayınpederinden fidye istemek üzere iki adam kiralar. Lakin hiçbir şey planlandığı gibi ilerlemeyecektir.
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