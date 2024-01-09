Ters Köşelerden Başınız Dönecek: Sonunu tahmin edemeyeceğiniz 10 dedektif filmi

KİSS KİSS BANG BANG

Harry’nin asıl işi hırsızlıktır. Ancak hesapta olmayan olaylar aracılığı ile bir anda kendisini oyunculukla ilgili bir elemelerde bulur. Rol dedektifliktir. Sonra başarılı olmaya aklına koyar ve ciddi bir biçimde oyunculuk öğrenmeye başlar. Rastlantı bu ya okul arkadaşı Harmony ile derslerde karşılaşır. Ancak Harry bunca zaman sonra onu etkilemekten vazgeçmek niyetinde değildir. Kahraman ayaklarında kendini öne sürer. Ancak ne yazık ki durum pek göründüğü gibi değildir zira bu rol her an gerçeğe dönüşme potansiyeli taşımaktadır. Cehennem Silahı ile alıştığımız Shane Black bu defa yönetmenliğe soyunmuş.