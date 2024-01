Ters Köşelerden Başınız Dönecek: Sonunu tahmin edemeyeceğiniz 10 dedektif filmi

MURDER MYSTYR

Murder Mystery, evliliklerini canlandırmak için tatile çıkmayı planlayan bir çiftin başına gelenleri konu ediyor. New York’da yaşayan bir polis ve karısı, evliliklerinde sönen ateşi yeniden canlandırmak için Avrupa’ya tatile gitmeyi planlar. Çift, adamın işi dolayısıyla sürekli ertelemek zorunda kaldıkları tatile sonunda çıkacak olmanın heyecanı içerisindedir. Her şeyi geride bırakıp Avrupa’ya giden çift, bir gün dost canlısı bir milyarderin yatında yaptığı bir partiye davet edilir. Ancak çiftin tatilleri, kendilerine gelen bu teklifi kabul etmeleriyle kabusa döner. Partide, yaşlı milyarderin öldürülmesi her şeyi alt üst eder. Üstelik çift cinayetin baş şüphelisi olarak gösterilmektedir. Polis ve eşi, kendilerini bu işten kurtarmak için vakit kaybetmeden cinayeti kimin işlediğini bulmak zorundadır.