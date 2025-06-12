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TV yayın akışı 12 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 12 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

12.06.2025 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 12 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...

12 Haziran Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Haziran Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI:  Hababam Sınıfı Tatilde 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00

TV8 yayın akışı 

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TRT 1 yayın akışı 

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle...

14:10 Seksenler

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Teşkilat

STAR TV yayın akışı 

00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar

02:00 Çok Filim Hareketler Bunlar

04:00 Kaderimin Oyunu

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

ATV yayın akışı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:30 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D yayın akışı

00:15 Password

02:15 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

NOW TV yayın akışı 

01:15 Çift Kişilik Oda

04:00 Adım Farah

05:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV yayın akışı 

01:30 Atla Gel Şaban

03:00 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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