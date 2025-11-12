TV yayın akışı 12 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Kasım günü tv yayın akışı...

12 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 12 Kasım yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir  

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Sahtekarlar  

19.00 Now Ana Haber

20.00 Ben Leman

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı  

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin 

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu   

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.40 Kalk Gidelim 

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.30 Taşacak Bu Deniz

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Vahşetin Çağrısı

