TV yayın akışı 12 Ocak Pazartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 12 Ocak Pazartesi günü kanal kanal yayın akışı rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 Güller ve Günahlar (Tekrar)
02:45 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Seksenler (Tekrar)
14:30 Gönül Dağı (Tekrar)
17:45 Lingo Türkiye
19:00 TRT Ana Haber
20:00 Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)
00:15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)
03:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Ezgi Sertel ile Gelin Görümce
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kalpazan (Yeni Bölüm)
00:15 Sandık Kokusu (Tekrar)
03:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
12:45 Gel Konuşalım (Canlı)
16:00 MasterChef Türkiye (Tekrar)
18:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
02:30 Gazete Magazin
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Canlı)
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz (Tekrar)
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)
00:15 Yalı Çapkını (Tekrar)
03:00 İstanbullu Gelin (Tekrar)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
15:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)
00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet (Tekrar)
02:30 Yabani (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert (Yeni Bölüm)
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da (Yeni Bölüm)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Zor Ölüm