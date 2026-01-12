Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 12 Ocak Pazartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

12.01.2026 09:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
12 Ocak 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 12 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 12 Ocak Pazartesi günü kanal kanal yayın akışı rehberi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

00:15 Güller ve Günahlar (Tekrar)

02:45 Poyraz Karayel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

13:15 Seksenler (Tekrar)

14:30 Gönül Dağı (Tekrar)

17:45 Lingo Türkiye

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Cennetin Çocukları (Yeni Bölüm)

00:15 Taşacak Bu Deniz (Tekrar)

03:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Ezgi Sertel ile Gelin Görümce

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kalpazan (Yeni Bölüm)

00:15 Sandık Kokusu (Tekrar)

03:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

12:45 Gel Konuşalım (Canlı)

16:00 MasterChef Türkiye (Tekrar)

18:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

02:30 Gazete Magazin

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Canlı)

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (Yeni Bölüm)

00:15 Yalı Çapkını (Tekrar)

03:00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

15:00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar (Yeni Bölüm)

00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet (Tekrar)

02:30 Yabani (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert (Yeni Bölüm)

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da (Yeni Bölüm)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Zor Ölüm 

