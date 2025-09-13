Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 13 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13.09.2025 09:11:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

05:00 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

12:00 Görevimiz Tatil

14:00 Yok Artık

16:20 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

15:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kirli Sepeti

14:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mutluyuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Veliaht

18:25 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 Çarpıntı

11:15 Sahipsizler

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

16:15 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:40 Benim Güzel Ailem

09:45 Hayallerinin Peşinde

10:45 Pırıl: Sayıların Gizemi

12:20 Yeşil Deniz

15:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi