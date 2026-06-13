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TV yayın akışı 13 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 13 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

13.06.2026 09:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 13 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 13 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 13 Haziran Cumartesi yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:00 Hafız Yusuf Efendi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Dolap Beygiri

15:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

16:45 Hanzo

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Ayşecik Yuvanın Bekçileri

15:30 Daha 17

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Dizi

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Dizi

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:00 Kamera Arkası

12:45 Bay Yanlış

16:00 Her Yerde Sen

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Üçlü Pürüz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 A.B.İ

13:15 Kuruluş Orhan

16:20 Var Mısın Yok Musun

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A.B.İ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Yedi Numara

07:00 Balkan Ninnisi

10:00 Pırıl: Sayıların Gizemi

11:45 Kod Adı Kırlangıç

14:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15:45 Taşacak Bu Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gassal

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