TV yayın akışı 13 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13.11.2025 09:41:00
Haber Merkezi
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Kasım günü tv yayın akışı...

13 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Kasım yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Gurbetçi Şaban

22.00 Gurbetçi Şaban

NOW TV  YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Ben Leman  

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Yeni Gelin 

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.30 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

 TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları

07.25 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Kod Adı Kırlangıç

14.30 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Öldürme Arzusu

22.05 Karanlık Zihinler

TV8 YAYIN AKIŞI 

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

