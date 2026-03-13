TV yayın akışı 13 Mart Cuma! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 10:04:00
13 Mart 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 13 Mart Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 13 Mart Cuma yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Zembilli

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 ATV Ana Haber

20:00 Aynı Yağmur Altında

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Bir Gün

12:30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Doktor: Başka Hayatta

17:45 Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:45 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:50 Kalk Gidelim

08:50 Adını Sen Koy

10:00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 Seksenler

14:15 Vefa Sultan

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Ramazan Sevinci

19:30 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

15:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Ada Günlüğü

