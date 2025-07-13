TV yayın akışı 13 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Temmuz Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Temmuz Pazar tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
12.00 Aile Saadeti
14.40 Güven Bana
16.45 Sağ Salim 2
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
15.45 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.30 Kuralsız Sokakla
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
13.00 Yasak Elma
16.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hadi İnşallah
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Kezban Paris’te
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Ya Sonra
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deliha
22.30 Rüyanda Görürsü
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08.30 Hanım Köylü
10.00 Ateşböceği
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Ölümcül Sır
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Balkan Ninnisi
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.05 Kasaba Doktoru
13.00 Seksenler
14.10 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
20.00 Gönül Dağı
22.45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin
14.15 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm