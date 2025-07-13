Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 13 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 13 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13.07.2025 09:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 13 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Temmuz Pazar günü tv yayın akışı...

13 Temmuz Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Temmuz Pazar tv yayın akışı...

Image


ATV YAYIN AKIŞI


07.00 Gençliğim Eyvah
09.00 Zembilli
12.00 Aile Saadeti
14.40 Güven Bana
16.45 Sağ Salim 2
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?


KANAL D YAYIN AKIŞI


07:00 Kavak Yelleri
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13.45 Turnike
15.45 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
18.30 Kanal D Haber
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.30 Kuralsız Sokakla

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepet
13.00 Yasak Elma
16.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Hadi İnşallah


SHOW TV YAYIN AKIŞI


06.00 Aşk Laftan Anlamaz
08.00 Kezban Paris’te
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Ya Sonra
15.30 Kızılcık Şerbeti
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Deliha
22.30 Rüyanda Görürsü



STAR TV YAYIN AKIŞI


07:00 İki Aile
08.30 Hanım Köylü
10.00 Ateşböceği
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.00 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber  
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Ölümcül Sır


TRT 1 YAYIN AKIŞI


06.00 Balkan Ninnisi
08.45 Kod Adı Kırlangıç
10.05 Kasaba Doktoru
13.00 Seksenler
14.10 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
20.00 Gönül Dağı
22.45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"

TV8 YAYIN AKIŞI


08.00 Oynat Bakalım
08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin
14.15 İşte Benim Stilim
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?