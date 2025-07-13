TV yayın akışı 13 Temmuz Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

13 Temmuz Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Temmuz Pazar tv yayın akışı...



ATV YAYIN AKIŞI



07.00 Gençliğim Eyvah

09.00 Zembilli

12.00 Aile Saadeti

14.40 Güven Bana

16.45 Sağ Salim 2

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?



KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Turnike

15.45 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.30 Kuralsız Sokakla

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

16.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Hadi İnşallah



SHOW TV YAYIN AKIŞI



06.00 Aşk Laftan Anlamaz

08.00 Kezban Paris’te

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Ya Sonra

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deliha

22.30 Rüyanda Görürsü





STAR TV YAYIN AKIŞI



07:00 İki Aile

08.30 Hanım Köylü

10.00 Ateşböceği

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Ölümcül Sır



TRT 1 YAYIN AKIŞI



06.00 Balkan Ninnisi

08.45 Kod Adı Kırlangıç

10.05 Kasaba Doktoru

13.00 Seksenler

14.10 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

20.00 Gönül Dağı

22.45 Türk Sineması "Ben ve Babam - Vatan"

TV8 YAYIN AKIŞI



08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin

14.15 İşte Benim Stilim

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm