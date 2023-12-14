TV yayın akışı 14 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler? FOX TV, Kanal D yayın akışı
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 14 Aralık 2023 Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 14 Aralık 2023 Perşembe TV rehberi...
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Aralık Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Derdim Var
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hudutsuz Sevda
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
22:45 Ne Gemiler Yaktım
02:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Dilek Taşı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Derdim Var
00:15 Yargı
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Güneşi Beklerken
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:15 Yalı Çapkını
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:10 İncir Ağacı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
00:10 Yerli Dizi
02:50 Diriliş Ertuğrul
04:50 Son Toplayıcılar
05:20 Lingo
06:20 Kapanış
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Venim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Kefaret
06:00 Yabani
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