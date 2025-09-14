Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 14 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 14 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14.09.2025 09:36:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 14 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

14 Eylül Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Eylül Pazar tv yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI       

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

 

11.20 Dizi TV

 

12.10 Gözleri Karadeniz

 

15.30 Can Borcu

 

19.00 atv Ana Haber

 

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09.45 Magazin D Pazar

 

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

 

13.40 Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi

 

15.30 Eşref Rüya

 

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

 

20.00 Kuralsız Sokaklar

 

22.15 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

11.15 Kirli Sepeti

 

14.15 Yasak Elma

 

16.30 Şevkat Yerimdar

 

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

 

20.00 Recep İvedik 7

 

23.00 Şevkat Yerimdar

 

23.30 Efsane Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

10.00 Pazar Sürprizi

 

13.00 Kızılcık Şerbeti

 

15.45 Veliaht

 

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

 

20.00 Kızılcık Şerbeti

 

23.15 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

11.00 Tülin Şahin ile Moda

 

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

 

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

 

15.30 Sahipsizler

 

19.00 Star Haber

 

20.00 Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

11.45 Enine Boyuna

 

13.00 Gönül Dağı

 

17.00 Yunanistan - Finlandiya

 

19.00 Ana Haber

 

20.00 Eurobasket Özel

 

21.00 Türkiye – Almanya

 

23.00 Eurobasket Özel

TV8 YAYIN AKIŞI

08.45 Gençlik Rüzgarı

 

01.00 Gazete Magazin Yaz

 

14.15 İtiraf Et

 

16.15 MasterChef Türkiye

 

 

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

