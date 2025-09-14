TV yayın akışı 14 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14 Eylül Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Eylül Pazar tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Gözleri Karadeniz
15.30 Can Borcu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.45 Magazin D Pazar
13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.40 Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi
15.30 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Kuralsız Sokaklar
22.15 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
11.15 Kirli Sepeti
14.15 Yasak Elma
16.30 Şevkat Yerimdar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Recep İvedik 7
23.00 Şevkat Yerimdar
23.30 Efsane Futbol
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Kızılcık Şerbeti
15.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti
23.15 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
17.00 Yunanistan - Finlandiya
19.00 Ana Haber
20.00 Eurobasket Özel
21.00 Türkiye – Almanya
23.00 Eurobasket Özel
TV8 YAYIN AKIŞI
08.45 Gençlik Rüzgarı
01.00 Gazete Magazin Yaz
14.15 İtiraf Et
16.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm