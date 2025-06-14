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TV yayın akışı 14 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 14 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14.06.2025 09:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 14 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

14 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Uçak  20:00 

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak  20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI:  MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:  Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nadide Hayat

12:30 Kardeşim Benim 2

14:40 Ay Lav Yu Tuu

16:40 Güven Bana

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı

KANAL D YAYIN AKIŞI

7:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Password

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kamera Arkası

12:00 Çift Kişilik Oda

15:00 Yasak Elma

16:15 Çift Kişilik Oda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Aşıksın

14:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Hanım Köylü

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Sucu Kamil

13:45 Sahipsizler

16:30 Kocan Kadar Konuş

19:00 Star Haber

20:00 Uçak

TRT1 YAYIN AKIŞI

07:40 Yedi Numara

09:35 Hayallerinin Peşinde

10:35 Yeşil Deniz

12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:25 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper 1 Takım

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 MasterChef Türkiye


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