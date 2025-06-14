TV yayın akışı 14 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

14 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Uçak 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Nadide Hayat
12:30 Kardeşim Benim 2
14:40 Ay Lav Yu Tuu
16:40 Güven Bana
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı
KANAL D YAYIN AKIŞI
7:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Password
16:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kamera Arkası
12:00 Çift Kişilik Oda
15:00 Yasak Elma
16:15 Çift Kişilik Oda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Aşıksın
14:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Hanım Köylü
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Sucu Kamil
13:45 Sahipsizler
16:30 Kocan Kadar Konuş
19:00 Star Haber
20:00 Uçak
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:40 Yedi Numara
09:35 Hayallerinin Peşinde
10:35 Yeşil Deniz
12:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:25 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 MasterChef Türkiye