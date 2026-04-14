TV yayın akışı 14 Nisan Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

14.04.2026 09:37:00
Haber Merkezi
14 Nisan 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 14 Nisan Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Salı gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 14 Nisan Salı yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Beyaz'la Joker

23:15 - Titanik

02:45 - Gelinim Mutfakta

05:00 - Zalim İstanbul

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:45 - Beni Böyle Sev

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:00 - Benim Adım Melek

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 - Gönül Dağı

03:00 - Benim Adım Melek

05:50 - Kapanış

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 - Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10:00 - Bahar

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Delikanlı

22:45 - Güldür Güldür Show

00:15 - Gece Hattı

01:15 - Delikanlı

03:30 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Sefirin Kızı

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

02:30 - Sefirin Kızı

05:00 - Dürüye'nin Güğümleri

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 - A.B.İ.

00:20 - Kuruluş Orhan

03:00 - Can Borcu

05:30 - Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Survivor Ekstra / Canlı

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 - Gel Konuşalım

05:30 - Tuzak

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

00:00 - Yeraltı

02:45 - Şevkat Yerimdar

04:15 - Yasak Elma

06:15 – Karagül

