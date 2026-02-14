Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 14 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 14 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

14.02.2026
Haber Merkezi
TV yayın akışı 14 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

14 Şubat 20214 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? Günün dizileri ve filmleri...

14 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 14 Şubat Cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Beyaz'la Joker

16.15 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gırgıriye'de Şenlik Var

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Allah Allah

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.08 İstiklal Marşı

05.10 Yedi Numara

05.55 Kalk Gidelim

08.35 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Cennetin Çocukları

14.50 Teşkilat

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Başka Bir Gün

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 A.B.İ.

13:00 Kuruluş Orhan

16:00 Aynı Yağmurun Altında

19:00 atv Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 10

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinma

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Kıskanmak

15:15 Halef: Köklerin Çağrısı

18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çifte Milyon

TV8 YAYIN AKIŞI

6.00 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 

