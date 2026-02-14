TV yayın akışı 14 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

14 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 14 Şubat Cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Beyaz'la Joker
16.15 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gırgıriye'de Şenlik Var
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Allah Allah
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.08 İstiklal Marşı
05.10 Yedi Numara
05.55 Kalk Gidelim
08.35 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Cennetin Çocukları
14.50 Teşkilat
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Başka Bir Gün
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ.
13:00 Kuruluş Orhan
16:00 Aynı Yağmurun Altında
19:00 atv Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 10
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinma
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Kıskanmak
15:15 Halef: Köklerin Çağrısı
18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
TV8 YAYIN AKIŞI
6.00 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026