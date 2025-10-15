Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 15 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15.10.2025 09:40:00
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Ekim Çarşamba günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güller ve Günahlar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:15 Güller ve Günahlar

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Baht Oyunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:18 İstiklal Marşı

05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:10 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

02:00 Teşkilat

04:30 Seksenler

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 atv Gün Ortası 

14:00 Aynadaki Yabancı 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 atv Ana Haber 

20:00 Can Borcu 

00:20 Aşk ve Gözyaşı 

03:00 Kardeşlerim 

05:30 Bir Gece Masalı 

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla Ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli Ile Now Ana Haber 

20:00 Sahtekarlar 

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

01:15 Ben Leman 

04:00 İnadina Aşk 

05:15 Kefaret 

06:00 Karagül 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eyyvah Eyvah

22:15 Kolonya Cumhuriyeti

00:30 Veliaht

03:00 Eyyvah Eyvah

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Sahipsizler 

00:15 Çarpıntı 

03:00 Baba Ocağı 

05:00 Söz 

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

