TV yayın akışı 15 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15.09.2025 09:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

15 Eylül Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

00:15 - Arka Sokaklar

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kara Tahta

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:40 – Teşkilat

17:45 - Lingo Türkiye

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Cennetin Çocukları

03:20 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Veliaht

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Veliaht

22:45 - Bahar

01:45 - Kızılcık Şerbeti

04:00 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:00 - Baba Ocağı

03:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 - Gözleri Karadeniz

01:30 - Can Borcu

04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

11:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Recep İvedik 6

22:30 - Şevkat Yerimdar

23:30 - Transfer Dosyası

01:30 - İlk Buluşma

02:30 - Yaz Şarkısı

04:45 - Bay Yanlış

06:00 - Karagül

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi