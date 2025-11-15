TV yayın akışı 15 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Kasım yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aldatmak
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)
13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)
15:20 – Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)
00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)
03:00 – Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 – İstiklal Marşı
05:05 – Yedi Numara
05:50 – Benim Güzel Ailem
08:30 – Kod Adı Kırlangıç
10:00 – Hayallerinin Peşinde
11:40 – Cennetin Çocukları
14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:00 – Arım Balım Peteğim
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – Bahar
15:30 – Veliaht
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 – Kral Kaybederse
14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 – Çarpıntı
19:00 – Star Haber
20:00 – Kocan Kadar Konuş
22:00 – Kocan Kadar Konuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Mutfağı
14:00 – Güller ve Günahlar
16:15 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Memet Özer ile Mutfakta
12:00 - Kamera Arkası
12:45 - Ben Leman
16:00 - Kıskanmak
19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 - Ben Leman
23:30 - Sahtekarlar
02:15 - İnadına Aşk
04:00 - Kefaret
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
08:00 - Oynat Bakalım
08:45 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - İtiraf Et
20:00 - MasterChef Türkiye
21:45 - Bulgaristan - Türkiye
00:15 - İtiraf Et
02:30 - Gazete Magazin