TV yayın akışı 15 Kasım Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

15.11.2025 09:31:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Kasım günü tv yayın akışı...

15 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 15 Kasım yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 – Aldatmak

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – Aynadaki Yabancı (6. Bölüm)

13:00 – Ölümcül Çarpışma (Yabancı Sinema)

15:20 – Gözleri Karadeniz (11. Bölüm)

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı (7. Bölüm)

00:20 – Kuruluş Orhan (3. Bölüm)

03:00 – Kardeşlerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:03 – İstiklal Marşı

05:05 – Yedi Numara

05:50 – Benim Güzel Ailem

08:30 – Kod Adı Kırlangıç

10:00 – Hayallerinin Peşinde

11:40 – Cennetin Çocukları

14:50 – Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 – Kuzeydeki Bayrak: Kıbrıs

19:00 – Ana Haber

20:00 – Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Yeni Gelin

08:00 – Arım Balım Peteğim

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 – Bahar

15:30 – Veliaht

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

23:45 – Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin

09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 – Kral Kaybederse

14:00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 – Çarpıntı

19:00 – Star Haber

20:00 – Kocan Kadar Konuş

22:00 – Kocan Kadar Konuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Yabancı Damat

08:30 – Konuştukça

09:45 – Magazin D Cumartesi

13:00 – Arda'nın Mutfağı

14:00 – Güller ve Günahlar

16:15 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 – Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 - Memet Özer ile Mutfakta

12:00 - Kamera Arkası

12:45 - Ben Leman

16:00 - Kıskanmak

19:00 - Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 -  Ben Leman

23:30 - Sahtekarlar

02:15 - İnadına Aşk

04:00 - Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 - Tuzak

08:00 - Oynat Bakalım

08:45 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - İtiraf Et

20:00 - MasterChef Türkiye

21:45 - Bulgaristan - Türkiye

00:15 - İtiraf Et

02:30 - Gazete Magazin

