TV yayın akışı 16 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

16.08.2025 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

16 Ağustos Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 14 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kuma

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan

14:45 İyi Aile Çocuğu

16:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:45 Hayatımın Neşesi

10:25 Mutlu Oyuncak Dükkanı

12:00 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2

19:00 Ana Haber

20:00 Creed: Efsanenin Doğuşu

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kara Murat Fatih'in Fermanı

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 41 Kere Maşallah

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kardeş Takımı

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 İstanbullu Gelin

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:00 En Güzel Bölüm

16:20 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Geliş

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Aile Saadeti

13:20 Windstorm 4: Ari'nin Gelişi

15:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

17:00 Görünmez Kız

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ölümcül Çarpışma

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

