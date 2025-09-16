TV yayın akışı 16 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 16 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:30 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir

23:15 - Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kara Tahta

09:30 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Bahar

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Bahar

00:15 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse

01:00 - Baba Ocağı

03:00 - Dürüye'nin Güğümleri

05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Can Borcu

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Gözleri Karadeniz

23:20 - Gözleri Karadeniz

02:00 - Gözleri Karadeniz

04:30 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

11:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 – Kıskanmak

02:15 - Yaz Şarkıs

04:00 - Bay Yanlış

