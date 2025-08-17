Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 17 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 17 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17.08.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 17 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...

17 Ağustos Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı..

Image

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Köpek Didi’nin Çiftliği

12.90 Windstorm 5: Büyük Kasırga

14.00 Aile Saadeti

17.00 Ölümcül Çarpışma

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Image

 

KANAL D YAYIN AKIŞI

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Aşk Şarkısı

16.00 41 Kere Maşallah

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

23.45 Kandahar

Image

 

NOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kayhan

22.00 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 7 Evlat 2 Damat

14.45 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?

16.15 Köşeyi Dönen Adam

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Avanak Abdi

21.45 Namuslu

23.45 Mekanik

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI

09.00 İstanbullu Gelin

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

22.30 Bittin Sen

Image

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.20 Alpaslan Büyük Selçuklu

12.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

13.25 Yeşil Deniz

16.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

22.55 3’te 3

Image

TV8 YAYIN AKIŞI

08.45 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin Yaz

15.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

İlgili Konular: #tv yayın akışı #TV rehberi #televizyonda ne var?