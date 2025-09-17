TV yayın akışı 17 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Eylül Çarşamba...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz
22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme
00:00 Gözleri KaraDeniz
02:00 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:00 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı
02:00 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
22:00 Kıskanmak
00:00 Kıskanmak
02:15 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Veliaht
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Bahar
00:00 Bahar
00:15 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Cennetin Çocukları
14:30 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
22:00 Ajax - Inter
00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz