TV yayın akışı 17 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

17.09.2025 09:24:00
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 17 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

22:45 Jack Reacher: Asla Geri Dönme

00:00 Gözleri KaraDeniz

02:00 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

00:00 Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı

02:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

22:00 Kıskanmak

00:00 Kıskanmak

02:15 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Veliaht

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

22:45 Bahar

00:00 Bahar

00:15 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

00:00 Kral Kaybederse

01:00 Baba Ocağı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Cennetin Çocukları

14:30 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

22:00 Ajax - Inter

00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI 

09:00 Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

