TV yayın akışı 18 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

18.01.2026 09:17:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 18 Ocak günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.40 A.B.İ

17.10 Oflu Hoca’nın Şifresi

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.30 Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

14.00 Kıskanmak

16.30 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

00.00 Efsane Futbol  

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Üç Geline Altı Damat  

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Uyanık Gazeteci

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Şark Bülbülü

22.00 Aslan Bacanak

23.45 Rüya Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Aramızda Kalsın

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber  

20.00 Hababam Sınıfı Tatilde

22.15 Belleville Polisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Ege’nin Hamsisi

08.30 Gönül Dağı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.10 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

20.00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

