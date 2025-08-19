TV yayın akışı 19 Ağustos Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Ağustos Salı günü tv yayın akışı...

ATV yayın akışı 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Aile Saadeti

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Oflu Hoca Trakyada

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

KANAL D yayın akışı

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Deli Deli Küpeli

22.15 Deli Deli Küpeli

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Recep İvedik 6

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV yayın akışı 

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Yıldızlar da Kayar

STAR TV yayın akışı

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Bücür

22.15 Bücür

TRT 1 yayın akışı 

06.00 Ege’nin Hamsisi

08.20 Kod Adı Kırlangıç

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.15 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Uçuş Planı

22.20 Rangers- Clup Brugge

TV8 yayın akışı 

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

