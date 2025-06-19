TV yayın akışı 19 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

19 Haziran Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 19 Haziran Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Beyoğlu Güzeli 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Teşkilat 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
01:20 Kardeşim Benim
Enerjisine Yükseleceksin!
Yeni Opel Mokka ile ilk tanışan sen ol.
03:20 Aldatmak
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:15 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 Yetenek Sizsiniz
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yetenek Sizsiniz
13:15 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
01:30 5 Milyoncuk Borç Verir misin?
02:45 Kaynanalar
04:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Hayat Öpücüğü
02:30 Hayat Öpücüğü
04:30 Kaderimin Oyunu
06:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Beyoğlu Güzeli
22:15 G.O.R.A.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kupa Saati
01:00 Pachua - Salzburg
02:45 Kasaba Doktoru
05:20 Turgay Başyayla İle...
06:05 Hangimiz Sevmedik
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:10 Kasaba Doktoru
13:15 Turgay Başyayla İle...
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:30 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye