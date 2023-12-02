TV yayın akışı 2 Aralık Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 2 Aralık Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyon ne var? 2 Aralık 2023 Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Aralık Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Jumanji Vahşi Orman
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Adım Farah
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Geçit Yok
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Aile
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Aile
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
02:20 Kuruluş Osman
04:30 Cennetin Gözyaşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Jumanji Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
22:30 Efsanenin Yükselişi (Yabancı Sinema)
00:50 Yargı
03:15 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Şahane Hayatım
15:00 Hudutsuz Sevda
17:00 Yabani
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
00:00 Kirli Sepeti
02:45 Şahane Hayatım
04:30 Senden Daha Güzel
05:45 Bay Yanlış
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Oliver Twist: Modern Zamanlar (Yabancı Sinema)
11:30 Ömer
14:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
22:15 Geçit Yok (Yabancı Sinema)
00:15 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Son Karar
02:00 Gazete Magazin
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
11:40 Kod Adı Kırlangıç
13:20 Lingo
14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 3'Te 3
02:50 Gönül Dağı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:20 Kapanış
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