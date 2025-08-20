Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 20 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 20 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20.08.2025 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 20 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

20 Ağustos Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Ağustos Çarşamba tv yayın akışı...


ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Aile Saadeti

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Kardeşim Benim 2

19.00 atv Ana Haber

20.00 Mükemmel Aile

21.55 Mükemmel Aile

23.50 Aile Saadeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Ejderham ve Ben

21.45 Ejderham ve Ben

23.45 Fırıldak Ailesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Thor: Karanlık Dünya

22.15 Thor: Karanlık Dünya

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Öldür Beni Sevgilim

22.15 Gerzek Şaban


NOW TV yayın akışı 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Yetenek Sizsiniz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Ege’nin Hamsisi

08.30 Kod Adı Kırlangıç

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Özel

22.00 Fenerbahçe- Benfica


TV8 YAYIN AKIŞI 


06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi