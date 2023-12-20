TV yayın akışı 20 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:00
TV yayın akışı 20 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hükümet Kadın 2

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Yerli Dizi Tekrar

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Dönence

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

23:15 Ne Gemiler Yaktım

02:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

22:20 Hükümet Kadın 2 (Yerli Sinema)

03:10 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

23:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:30 Diriliş Ertuğrul

04:20 Lingo

06:00 Kapanış

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

23:30 Kızıl Goncalar

04:30 Kefaret

06:00 Şahane Hayatım


yayın akışı TV rehberi hangi kanalda ne var?

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