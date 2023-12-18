Yayınlanma: 18.12.2023 - 21:24

Güncelleme: 18.12.2023 - 21:25

Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd karakteri ile dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Peki, Kızıl Goncalar dizisinin Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Mert Yazıcıoğlu hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993 tarihinde İstanbul'da doğan Türk dizi ve sinema oyuncusudur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu.

Oyunculuk kariyerine bir arkadaşının oyunculuk yaptığı dizi setine ziyarette bulunarak başlayan Mert Yazıcıoğlu, oyunculuk dersleri almaya başladı.

2011 yılında "Dedemin İnsanları" adlı film ile oyunculuk kariyerine adım atan Yazıcıoğlu, 2013-2016 yılları arasında FOX'ta yayımlanan "Karagül" dizisinde "Baran Şamverdi" karakterini canlandırdı. Daha sonra "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide "Fırat" ve "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde "Korkut" karakterini oynadı.

2018 yılında yayımlanan "İyi Oyun" adlı sinema filminde "Cenk" karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, 2018-2019 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan "Bir Litre Gözyaşı" dizisinde "Mahir Yetkin" karakterine hayat verdi. Netflix'te yayımlanan "Aşk 101" dizisinde "Sinan" rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Ayrıca, Mert Yazıcıoğlu'nun rol aldığı bazı yapımlar şunlar:

MERT YAZICIOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

"Kayıp Şehir" (2012-2013) - Furkan

"Karagül" (2013-2016) - Baran Şamverdi

"Umuda Kelepçe Vurulmaz" (2016-2017) - Fırat

"Mehmed: Bir Cihan Fatihi" (2018) - Korkut

"Bir Litre Gözyaşı" (2018-2019) - Mahir Yetkin

"Bir Annenin Günahı" (2020) - Yusuf

"Darmaduman" (2022) - Kerem Servet

"Kızıl Goncalar" (2023-) - Cüneyd Güneş

"Ölüm Zamanı" (2021) - Cüneyt (Exxen)

"Aşk 101" (2020-2021) - Sinan (Netflix)

MERT YAZICIOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

"Dedemin İnsanları" (2011)

"İyi Oyun" (2018) - Cenk