TV yayın akışı 20 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20.09.2025 09:19:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

05:30 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Aşk ve Gözyaşı

12:45 Gözleri KaraDeniz

16:30 Aşk ve Gözyaşı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

15:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

05:15 Bay Yanlış

06:00 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Halef

14:00 Yasak Elma

16:30 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Veliaht

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

11:30 Çarpıntı

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Hareket Sekiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 Yedi Numara

07:15 Benim Güzel Ailem

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:00 Lingo Türkiye

12:40 Cennetin Çocukları

15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:30 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

