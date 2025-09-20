TV yayın akışı 20 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

20 Eylül Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 20 Eylül Cumartesi...
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Aşk ve Gözyaşı
12:45 Gözleri KaraDeniz
16:30 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:00 Eşref Rüya
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
05:15 Bay Yanlış
06:00 Karagül
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Halef
14:00 Yasak Elma
16:30 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:30 Çarpıntı
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Hareket Sekiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 Yedi Numara
07:15 Benim Güzel Ailem
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:00 Lingo Türkiye
12:40 Cennetin Çocukları
15:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye