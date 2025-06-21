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TV yayın akışı 21 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 21 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21.06.2025 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 21 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

21 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 6 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Dizi tekrarı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Inter - Urawa Red Diamonds 19:00

ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00       

Atv Yayın Akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor / Yabancı Sinema

11:45 Aile Saadeti (1. Bölüm)

14:40 Ölümlü Dünya / Yerli Sinema

16:40 Güven Bana

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aile Saadeti (1. Bölüm)

23:00 Panama / Yabancı Sinema

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 Password (Tekrar)

16:00 Eşref Rüya (Tekrar)

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Kalpsiz

Show TV Yayın Akışı

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

08:00 Kadifeden Kesesi

10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 Uyanık Gazeteci

15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 Uyanık Gazeteci

Star TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)

09:00 Hanım Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)

12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

14:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 Senede Bir Gün

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Çift Kişilik Oda

13:45 Yetenek Sizsiniz

15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet (Alt Yazılı)

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Recep İvedik 6 (Film)

22:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet (Alt Yazılı)

01:15 Yetenek Sizsiniz

TV8 Yayın Akışı

07:45 Süper 1 Takım (Çizgi Film)

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Sezon)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

01:30 Gazete Magazin

TRT1 Yayın Akışı

07:45 Yedi Numara

10:40 "Afacanlar: İş Başa Düştü"

12:35 Yeşil Deniz

14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00 Ana Haber

19:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund

21:00 Kupa Saati

22:00 Inter - Urawa Red Diamonds

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