TV yayın akışı 21 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

21 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI: Recep İvedik 6 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Dizi tekrarı 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Inter - Urawa Red Diamonds 19:00
ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00
Atv Yayın Akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor / Yabancı Sinema
11:45 Aile Saadeti (1. Bölüm)
14:40 Ölümlü Dünya / Yerli Sinema
16:40 Güven Bana
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti (1. Bölüm)
23:00 Panama / Yabancı Sinema
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 Password (Tekrar)
16:00 Eşref Rüya (Tekrar)
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Kalpsiz
Show TV Yayın Akışı
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
08:00 Kadifeden Kesesi
10:00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 Uyanık Gazeteci
15:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45 Uyanık Gazeteci
Star TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile (Yerli Dizi - Tekrar)
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi (Yeni Bölüm)
09:00 Hanım Köylü (Yerli Dizi - Tekrar)
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler (Yeni Bölüm)
12:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
14:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
16:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Senede Bir Gün
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11:15 Çift Kişilik Oda
13:45 Yetenek Sizsiniz
15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet (Alt Yazılı)
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Recep İvedik 6 (Film)
22:15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet (Alt Yazılı)
01:15 Yetenek Sizsiniz
TV8 Yayın Akışı
07:45 Süper 1 Takım (Çizgi Film)
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Sezon)
00:15 Survivor Ekstra (Canlı)
01:30 Gazete Magazin
TRT1 Yayın Akışı
07:45 Yedi Numara
10:40 "Afacanlar: İş Başa Düştü"
12:35 Yeşil Deniz
14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 Ana Haber
19:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund
21:00 Kupa Saati
22:00 Inter - Urawa Red Diamonds