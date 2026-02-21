TV yayın akışı 21 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

21 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 21 Şubat Cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.45 Arka Sokaklar
16.00 Uzak Şehir
18:00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 İstasyon
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14:45 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.23 İstiklal Marşı
07:25 Kalk Gidelim
10.00 Kur'an'ın Mesajı
10:30 Kod Adı Kırlangıç
11:55 Selam
12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:30 Kur'an'ın Mesajı
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.05 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 A.B.İ.
13:00 Kuruluş Orhan
16:00 Aynı Yağmurun Altında
18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 atv Ana Haber
20:00 A.B.İ.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Pelin ile Tahsin Mutfakta
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sevdiğim Sensin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Halef: Köklerin Çağrısı
15:30 Kıskanmak
18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çifte Milyon
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
08.00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026