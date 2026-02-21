TV yayın akışı 21 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 09:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
21 Şubat 20214 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? Günün dizileri ve filmleri...

21 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 21 Şubat Cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu...

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.45 Arka Sokaklar

16.00 Uzak Şehir

18:00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Güller ve Günahlar

Image

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İstasyon

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası

14:45 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

Image

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.23 İstiklal Marşı

07:25 Kalk Gidelim

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10:30 Kod Adı Kırlangıç

11:55 Selam

12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:30 Kur'an'ın Mesajı

16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.05 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

Image

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 A.B.İ.

13:00 Kuruluş Orhan

16:00 Aynı Yağmurun Altında

18:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 atv Ana Haber

20:00 A.B.İ.

Image

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Pelin ile Tahsin Mutfakta

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

15:30 Kıskanmak

18:15 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çifte Milyon

Image

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 

