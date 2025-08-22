Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 22 Ağustos Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

22.08.2025 09:15:00
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 22 Ağustos Cuma günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Can Borcu

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17.00 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Taşıyıcı 2

21.45 Taşıyıcı 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Uzak Şehir

16.00 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 İki Gönül Bir Oluversin Gari


SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Güzel Günler

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Yol Arkadaşım 2


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

21.45 Alemde Bir Gece


TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.50 Ege’nin Hamsisi

09.45 Kendi Düşen Ağlamaz

13.00 Seksenler

14.20 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Creed 2: Efsane Yükseliyor

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin Yaz

13.00 Yaparsın Bilirim

16.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

