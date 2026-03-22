TV yayın akışı 22 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

22.03.2026 09:24:00
Haber Merkezi
22 Mart 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 22 Mart Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 22 Mart Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Akika ve Sahara

11.45 Çakallarla Dans 3 A.B.İ

13.00 Kuruluş Orhan

17.00 Evde Tek Başına  

19.00 atv Ana Haber

20.00 Nasipse Olur

22.20 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber

20.00 Zodyak Şövalyeleri

22.30 Zodyak Şövalyeleri

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

15.45 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

23.45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08.00 Gırgıriye’de Şenlik Var  

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Çiçek Abbas

14.45 Görgüsüzler

16.45 Köşeyi Dönen Adam

18.25 Ana Haber

20.00 Organize İşler: Sazan Sarmalı

22.30 Görümce

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Ejderham ve Ben

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

17.00 Ejderham ve Ben

19.00 Star Haber  

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.35 Kalk Gidelim

07.55 Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5

09.40 Portreler: Veysel

11.20 Hızır

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Taşacak Bu Deniz

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI 

07.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

